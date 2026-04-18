Дроны атаковали НПЗ в Самарской области России

Самарскую область РФ утром 18 апреля атаковали беспилотники. Основной удар пришелся на город Новокуйбышевск. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщает украинский OSINT-ресурс Exilenova+.

Атака на НПЗ в Самарской области РФ

Местные жители в 04:30 по местному времени сообщили, что в северной и восточной частях города прозвучало около 6-8 мощных взрывов. Они сопровождались яркими вспышками в небе.

Из-за угрозы дронов в аэропорту "Курумоч", что в Самаре, вводили план "Ковер", которым предусматривает закрытие воздушного пространства. Из-за этого были задержаны ряд рейсов.

По предварительной информации, дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Его мощность составляет около 8,8 миллионов тонн продукции в год, и он специализируется на производстве широкого спектра нефтепродуктов.

Читайте также:

Предприятие уже было под атаками дронов, которые вызывали пожары. Некоторое время на нем также были остановлены производственные мощности.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля дроны повредили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Предварительно говорится о поражении Туапсинского НПЗ, где загорелись резервуары с нефтью.

Вскоре стало известно, что СБУ поразили нефтетерминал в порту Туапсе в России. На заводе производят бензин, дизель, мазут и сырье для нефтехимии. Они важны как для обеспечения внутреннего рынка, так и для экспорта.