Дроны атаковали НПЗ в Самарской области России
Самарскую область РФ утром 18 апреля атаковали беспилотники. Основной удар пришелся на город Новокуйбышевск. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщает украинский OSINT-ресурс Exilenova+.
Атака на НПЗ в Самарской области РФ
Местные жители в 04:30 по местному времени сообщили, что в северной и восточной частях города прозвучало около 6-8 мощных взрывов. Они сопровождались яркими вспышками в небе.
Из-за угрозы дронов в аэропорту "Курумоч", что в Самаре, вводили план "Ковер", которым предусматривает закрытие воздушного пространства. Из-за этого были задержаны ряд рейсов.
По предварительной информации, дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Его мощность составляет около 8,8 миллионов тонн продукции в год, и он специализируется на производстве широкого спектра нефтепродуктов.
Предприятие уже было под атаками дронов, которые вызывали пожары. Некоторое время на нем также были остановлены производственные мощности.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля дроны повредили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Предварительно говорится о поражении Туапсинского НПЗ, где загорелись резервуары с нефтью.
Вскоре стало известно, что СБУ поразили нефтетерминал в порту Туапсе в России. На заводе производят бензин, дизель, мазут и сырье для нефтехимии. Они важны как для обеспечения внутреннего рынка, так и для экспорта.
