Таганрог под ракетным ударом: пожар на предприятии по производству дронов

Взрыв в Таганроге РФ.

Российский город Таганрог в ночь на 19 апреля атаковали неизвестные ракеты. В результате этого возник пожар на одном из предприятий. Местные власти пока никак не комментировали инцидент.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали OSINT-паблики.

Взрывы в Таганроге 19 апреля

Местные паблики сообщили, что первые взрывы в Таганроге прогремели около 04:45 по киевскому времени. Тогда в сети начали появляться фото с места удара.

Последствия взрыва в Таганроге.

Дым от взрывов в Таганроге.

Сначала OSINT-паблики рассказывали, что ракеты атаковали "Таганрогский автомобильный завод" (ТагАЗ). Речь идет о компании, которая собирала легковые и грузовые авто разных марок, но из-за финансовых проблем в последнее время на заводе делают дроны для армии РФ.

Однако незадолго появилась информация о поражении предприятия "Атлант Аэро" на территории ТагАЗа. Оно выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния", а также комплектующие для беспилотников "Орион".

Читайте также:

На данный момент местные власти никак не комментировали инцидент.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России. Все были привлечены к обеспечению российских оккупационных войск, в частности топливом и другими ресурсами. На объектах возникли пожары.

Кроме того, 16 апреля СБУ поразила нефтетерминал в порту Туапсе в России. На заводе производят бензин, дизель, мазут и сырье для нефтехимии. Пожар там пылал более 15 часов.