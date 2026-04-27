Україна посилює удари по тилу РФ: ISW пояснив нову тактику

Сили оборони України активізують атаки по російській нафтовій інфраструктурі та військових об'єктах, використовуючи перевантаженість систем протиповітряної оборони РФ. Українські військові завдають удари як по окупованих територіях, так і вглиб російської території — на відстані до майже 2 000 кілометрів від кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Удар по нафтопереробному заводу в Ярославлі

Аналітики зазначили, що Україна дедалі ефективніше використовує слабкі місця російської ППО, що дозволяє вражати стратегічні цілі, зокрема об'єкти нафтогазового сектору та військову інфраструктуру.

Так, 26 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтопереробного заводу в російському Ярославлі. Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа. Йдеться про підприємство, яке здатне переробляти до 15 млн тонн нафти щорічно та виробляє бензин, дизель і авіаційне паливо.

Геолокаційні матеріали, оприлюднені того ж дня, підтверджують пожежу на території заводу. За даними OSINT-спільнот, під удар могла потрапити установка первинної переробки сировини.

В ISW зазначили, що лише за останні два тижні українські сили завдали щонайменше десять ударів по об'єктах російської нафтогазової інфраструктури.

Масована атака на Севастополь

Також у ніч проти 26 квітня українські сили атакували військові об'єкти в окупованому Севастополі. Під удар потрапили військово-морська база та аеродром "Бельбек". За попередніми даними, було пошкоджено великі десантні кораблі, розвідувальне судно, об'єкти радіотехнічної розвідки, а також інфраструктуру аеродрому.

Так званий "глава" окупованого міста Михайло Развожаєв визнав факт атаки та заявив, що це була одна з наймасштабніших повітряних операцій по Севастополю. За його словами, в ніч на 26 квітня було зафіксовано щонайменше 70 безпілотників.

Удари стають дальнішими й інтенсивнішими

В ISW підкреслили, що з березня Україна системно нарощує дальність і масштаб ударів по російському тилу. Зокрема, під атаки вже потрапляли об'єкти в Челябінську, що розташований більш ніж за 1800 км від українського кордону.

Аналітики прогнозують подальше посилення цієї кампанії. Серед ключових факторів — нездатність Росії швидко посилити ППО та стрімке зростання виробництва ударних безпілотників в Україні.

Експерти зазначають, що Україна зберігатиме можливість регулярно завдавати точкових і масштабних ударів по критичній інфраструктурі та військових цілях противника в глибокому тилу.

Як писали Новини.LIVE, раніше Сили оборони уразили фрегат РФ, який є носієм "Калібрів". Крім того, під атакою були кілька ключових нафтобаз у Краснодарському краї.

А 19 квітня українські військові уразили підприємство оборонно-промислового комплексу "Атлант Аеро" у російському Таганрозі. Воно займається повним циклом створення ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія".