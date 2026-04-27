Головна Новини дня Удари по НПЗ Росії: у Генштабі уточнили наслідки атак на Ярославль і Туапсе

Удари по НПЗ Росії: у Генштабі уточнили наслідки атак на Ярославль і Туапсе

Дата публікації: 27 квітня 2026 19:52
Удари по НПЗ Росії: у Генштабі уточнили наслідки атак на Ярославль і Туапсе
Удар по НПЗ в Туапсе. Фото: кадр з відео

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи ворога у Туапсе та Ярославлі. Атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури. Українські військові продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. 

Наслідки ударів по НПЗ в Росії

У Генштабі розповіли, що внаслідок удару 26 квітня по нафтопереробному заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Також встановлено результати ураження в районі Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ, яке відбулося 20 квітня. Там знищено 24 резервуари, ще чотири — пошкоджено.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, Україна посилює удари по тилу РФ. Українські військові завдають удари як по окупованих територіях, так і вглиб російської території — на відстані до майже 2 000 кілометрів від кордону. Наші військові використовують перевантаженість систем ППО ворога. 

Так, 19 квітня Сили оборони уразили підприємство ОПК "Атлант Аеро" в Росії. Вон займається повним циклом створення ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також виготовляє комплектуючі до БпЛА "Оріон". 

НПЗ Генштаб ЗСУ Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
