Трамп заявил о хороших разговорах с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп.

США работают над достижением соглашения о мире в Украине. Президент США Дональд Трамп общается как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, разговоры хорошие.

Соответствующее заявление сделал в эфире Fox News глава Белого дома Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Работа над соглашением о мире в Украине

"Работаем над российской ситуацией. Над соглашением между Россией и Украиной. Надеюсь, достигнем цели. Я действительно общаюсь с ним (с Путиным, — Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", — заявил Трамп.

Американский лидер напомнил, что завершил восемь войн. Он отметил, что считал завершение войны в Украине легкой задачей, но на пути становится ненависть между руководителями государств.

"Я думал, что это будет самое простое испытание (завершение войны в Украине, — Ред.), но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским просто абсурдная. Это безумие", — заявил Трамп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times сообщал, что ни Украина, ни РФ пока не имеют четкого пути к миру. Урегулировать войну без активного участия США удастся вряд ли, но сейчас у Штатов другие приоритеты. Дональд Трамп и его команда заняты войной в Иране.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post писал, что Трамп хочет пригласить Путина на саммит лидеров "Большой двадцатки". Мероприятие состоится в декабре в Майами. Правда, пока что приглашение не отправляли.