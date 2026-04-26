Украина и РФ не имеют четкого плана к победе или миру, — NYT

Ни Украина, ни Россия не имеют четкого пути к победе или миру, и никто не ожидает, что урегулирование будет возможно без активного участия США. Однако президент США Дональд Трамп и его команда сейчас активны заняты войной в Иране.

Война в подвешенном состоянии

Как пишет издание, Европа готовится к более длительной войне в Украине, в то время как надежды на урегулирование конфликта путем переговоров между Москвой и Киевом тают.

США переключены на Иран

На данный момент президент США Дональд Трамп и его команда заняты войной в Иране, из-за чего Украина практически остается в одиночестве, ведя войну на истощение с Россией.

На данный момент отсутствует очевидный посредник, кто был бы способен оказать существенное влияние на обе стороны.

И никто не ожидает, что урегулирование урегулирование ситуации будет вообще возможно без активного участия Америки и давления на Россию, которое Трамп всегда неохотно оказывал.

Аналитик по Украине и РФ Джеймс Шерр сказал изданию, что спустя 15 месяцев после того, как Трамп поклялся положить конец войне за один день, "мы в основном оказались там, где начинали переговоры".

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял 80% своих иллюзий" по поводу своей способности заручиться поддержкой Трампа.

Поддержка от Европы

"Европейцы все больше понимают, что между Украиной и Россией существует фундаментальная несовместимость интересов и целей, и единственно разумный курс — продолжать поддерживать Украину и не допустить победы России военными или политическими средствами", — заявил аналитик Джеймс Шерр.

В частности, принятое в среду решение ЕС дать Украине кредит в размере 90 млрд евро является убедительным свидетельством приверженности Европы Украине перед лицом безразличия со стороны США и усиления атаке РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Также европейцы подчеркнули эту поддержку еще двумя пакетами санкций, направленными против России, ее экономических интересов и экспорта нефти через ее теневой флот. Тут речь идет о принятом в четверг 20-м пакете санкций и 21-м пакетом, над которым работа уже началась.

Европа надеется на остановку Путина, но не без участия США

Согласно публикации NYT, европейцы надеются, что глава Кремля Владимир Путин признает, что Москва добилась в Украине всего, чего могла, и должна закрепить свои достижения и серьезно заняться переговорами для завершения войны.

Но по словам нескольких европейских чиновников, в Европе понимают, что Путин хочет иметь дело с Вашингтоном, а не с Брюсселем. Поэтому Европа поприветствовала бы возобновление серьезного участия США, если бы это означало также давление на Путина с целью заставить пойти на уступки, а не только давление на Зеленского.

Переговоры идут, но на низком уровне

По данным NYT, между Киевом и Вашингтоном продолжаются некоторые неофициальные переговоры на более низком уровне.

Украинские официальные лица продают настаивает на трехсторонних переговорах с США и РФ, которые их отвергли. Более того, согласно NYT, Украина даже предложила назвать район Донбасса, от которого Москва и Вашингтон требуют Киев отказаться — "Доннилендом", чтобы польстить таким образом тщеславие Трампа.

Однако серьезные переговоры на данный момент приостановлены.

Итог

Резюмируя издание пишет, что по состоянию на сейчас Украина чувствует себя более уверенно благодаря новым деньгам от ЕС и некоторому прогрессу на поле боя.

Путин в свою очередь не достиг своих целей, даже не смотря на то, что экономика РФ выигрывает от повышения цен на энергоносители а результате войны в Иране.

Вашингтон тем временем отвлечен и теряет интерес. По итогу, война в Украине продолжается, а прекращение огня или урегулирование по-прежнему кажутся очень далекими.

