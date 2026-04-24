Буданов: Украина стремится к миру, но не ценой своих позиций

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что именно сила государства является ключевым инструментом для достижения справедливого мира.

Об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности, комментируя подходы к мирным переговорам, передает Новини.LIVE.

Буданов о справедливом мире

"Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости", — подчеркнул Буданов, подчеркнув, что Украина стремится к завершению войны, однако не ценой собственных позиций.

В то же время, по его словам, результат переговоров напрямую зависит от силы государства.

"Если мы будем сильными, это даст нам маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабыми, нам только будут диктовать условия", — отметил он.

Буданов подчеркнул, что для достижения успеха Украина должна не только сохранять, но и усиливать свою позицию.

"Мы должны стать сильными и быть сильными в дальнейшем для того, чтобы на самом деле добиться успеха в этом переговорном процессе. Потому что со слабыми никто в мире дела иметь не будет", — заявил он.

Отдельно глава ОП акцентировал на важности внутреннего единства как основы силы государства.

"Наша внутренняя сила — это наше единство, это наша устойчивость и способность бороться. Если мы будем разобщены изнутри, все остальное вообще не имеет никакого значения", — подытожил Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, во время Киевского форума по безопасности руководитель ОП заявил, что Украина не признает потерю своих территорий. Киев не рассматривает такого сценария. В то же время он подчеркнул, что результат переговоров зависит от силы государства.

