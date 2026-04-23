Главная Новости дня Буданов: Украина не признает потерю ни одного метра территории

Буданов: Украина не признает потерю ни одного метра территории

Дата публикации 23 апреля 2026 18:26
Буданов: Украина не признает потерю ни одного метра территории
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не рассматривает никаких сценариев, которые предусматривают признание потери своих территорий. В то же время он подчеркнул, что переговоры возможны, но их результат зависит от силы государства.

Об этом руководитель ОП заявил во время Киевского форума по безопасности, сообщает Новини.LIVE.

Буданов высказался о территориальных уступках

"Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости. Условия достижения мира могут быть разные. Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории", — подчеркнул Буданов.

По его словам, переговорный процесс является естественной составляющей нынешней ситуации, однако он не гарантирует достижения финального результата.

Он отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и сохранять сильные позиции как ключевой фактор влияния на международной арене.

"Мы должны стать сильными и быть сильными в дальнейшем, для того, чтобы на самом деле добиться успеха в этом переговорном процессе. Потому что со слабыми никто в мире дела иметь не будет", — подчеркнул руководитель ОП.

Как ранее писали Новини.LIVE, во время форума Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров с Россией, а также их переговорную способность.

А также руководитель ОП отметил, что Украина продолжает вести диалог с американской стороной. Он отметил, что несмотря на сложности, процесс продолжается.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

