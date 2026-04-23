Буданов: Украина не признает потерю ни одного метра территории

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не рассматривает никаких сценариев, которые предусматривают признание потери своих территорий. В то же время он подчеркнул, что переговоры возможны, но их результат зависит от силы государства.

Об этом руководитель ОП заявил во время Киевского форума по безопасности, сообщает Новини.LIVE.

"Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости. Условия достижения мира могут быть разные. Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории", — подчеркнул Буданов.

По его словам, переговорный процесс является естественной составляющей нынешней ситуации, однако он не гарантирует достижения финального результата.

Он отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и сохранять сильные позиции как ключевой фактор влияния на международной арене.

"Мы должны стать сильными и быть сильными в дальнейшем, для того, чтобы на самом деле добиться успеха в этом переговорном процессе. Потому что со слабыми никто в мире дела иметь не будет", — подчеркнул руководитель ОП.

