Буданов: Україна не визнає втрату жодного метра території

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв, які передбачають визнання втрати своїх територій. Водночас він наголосив, що переговори можливі, але їхній результат залежить від сили держави.

Про це керівник ОП заявив під час Київського безпекового форуму, повідомляє Новини.LIVE.

Буданов висловився про територіальні поступки

"Пргнення до миру — це здоровий глузд, а не прояв слабкості. Умови досягнення миру можуть бути різні. Ніхто, я думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметру нашої території", — підкреслив Буданов.

За його словами, переговорний процес є природною складовою нинішньої ситуації, однак він не гарантує досягнення фінального результату.

Він зазначив, що Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій і зберігати сильні позиції як ключовий фактор впливу на міжнародній арені.

"Ми маємо стати сильними і бути сильними надалі, для того, щоб насправді добитися успіху в цьому перемовному процесу. Тому що зі слабкими ніхто в світі справи мати не буде", — наголосив керівник ОП.

