Буданов: Україна прагне до миру, але не ціною своїх позицій

Очільник ОП Кирило Буданов.

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що саме сила держави є ключовим інструментом для досягнення справедливого миру.

Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі, коментуючи підходи до мирних перемовин, передає Новини.LIVE.

Буданов про справедливий мир

"Прагнення до миру — це здоровий глузд, а не прояв слабкості", — наголосив Буданов, підкресливши, що Україна прагне завершення війни, однак не ціною власних позицій.

Водночас, за його словами, результат переговорів безпосередньо залежить від сили держави.

"Якщо ми будемо сильними, це дасть нам маневр у цій ситуації. І навпаки, якщо ми будемо слабкими, нам тільки будуть диктувати умови", — зазначив він.

Буданов підкреслив, що для досягнення успіху Україна має не лише зберігати, а й посилювати свою позицію.

"Ми маємо стати сильними і бути сильними надалі для того, щоб насправді добитися успіху в цьому переговорному процесі. Тому що зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде", — заявив він.

Окремо очільник ОП акцентував на важливості внутрішньої єдності як основи сили держави.

"Наша внутрішня сила — це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися. Якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше взагалі не має жодного значення", — підсумував Буданов.

під час Київського безпекового форуму керівник ОП заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій. Київ не розглядає такого сценарію. Водночас він наголосив, що результат переговорів залежить від сили держави.

