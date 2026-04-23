Буданов заявив про зростання ролі штучного інтелекту на полі бою

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Штучний інтелект уже сьогодні активно змінює характер сучасної війни та впливає на перебіг бойових дій в Україні. Водночас очікувати швидких "чудо-рішень", які миттєво знищать загрозу ворожих дронів, не варто.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму, передає Новини.LIVE.

Буданов про використання ШІ під час війни

За його словами, майбутнє війни безпосередньо пов'язане з розвитком і впровадженням технологій штучного інтелекту.

Буданов зазначив, що російські війська вже використовують безпілотники, здатні самостійно визначати цілі та змінювати траєкторію руху. Водночас Україна також веде розробки у цьому напрямку та не відстає від противника.

"Допомога штучного інтелекту суттєво і системно почала впливати на процес. Казати про наші розробки я не буду. Всі бачили застосування російських зразків. За цим майбутнє. Тут ми не пасемо задніх, але потрібне масштабування цих технологій. Цього поки немає, але протягом пів року, я думаю, ми це побачимо", — сказав Буданов.

Як раніше писали Новини.LIVE, Буданов наголосив, що Україна не розглядає втрати своїх територій. Водночас він підкреслив, що переговорний процес можливий, однак його результат безпосередньо залежатиме від сили держави.

Також Буданов зазначив, що потенційні загрози з боку Білорусі не можна повністю відкидати. За його словами, українська розвідка постійно моніторить ситуацію, і наразі вона залишається під контролем.