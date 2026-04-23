Буданов заявил о росте роли искусственного интеллекта на поле боя

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Искусственный интеллект уже сегодня активно меняет характер современной войны и влияет на ход боевых действий в Украине. В то же время ожидать быстрых "чудо-решений", которые мгновенно уничтожат угрозу вражеских дронов, не стоит.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности, передает Новини.LIVE.

Буданов об использовании ИИ во время войны

По его словам, будущее войны напрямую связано с развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Буданов отметил, что российские войска уже используют беспилотники, способные самостоятельно определять цели и менять траекторию движения. В то же время Украина также ведет разработки в этом направлении и не отстает от противника.

"Помощь искусственного интеллекта существенно и системно начала влиять на процесс. Говорить о наших разработках я не буду. Все видели применение российских образцов. За этим будущее. Здесь мы не отстаем, но нужно масштабирование этих технологий. Этого пока нет, но в течение полугода, я думаю, мы это увидим", — сказал Буданов.

Читайте также:

Как ранее писали Новини.LIVE, Буданов подчеркнул, что Украина не рассматривает потери своих территорий. В то же время он подчеркнул, что переговорный процесс возможен, однако его результат напрямую будет зависеть от силы государства.

Также Буданов отметил, что потенциальные угрозы со стороны Беларуси нельзя полностью отвергать. По его словам, украинская разведка постоянно мониторит ситуацию, и сейчас она остается под контролем.