NYT: Украина предлагает переименовать часть Донбасса в честь Трампа

Украина предлагала переименовать подконтрольную территорию Донбасса в честь американского лидера Дональда Трампа. Речь идет о "Донниленде". Кроме того, было предложение о "модели Монако" для послевоенного устройства Краматорско-Славянской агломерации.

Об этом сообщает The New York Times во вторник, 21 апреля.

Переименование части Донбасса в честь Трампа

Во время мирных переговоров украинские чиновники предполагали, что часть территории Донбасса могла бы получить условное название "Донниленд".

Это название украинский чиновник упомянул частично в шутливом тоне, как аргумент, чтобы убедить Белый дом не соглашаться на территориальные требования России относительно полного контроля над Донбассом.

Также во время переговоров обсуждали вариант привлечения так называемого Совета мира Дональда Трампа к управлению регионом. По словам четырех источников издания, ни Украина, ни Россия пока к этой инициативе не присоединились.

NYT пишет, что "Донниленд" был одним из способов, с помощью которого украинцы пытались склонить Трампа к большей приверженности.

Для Украины главным предостережением является то, что отказ от Донбасса вместе с возведенными там укреплениями может упростить России возможность возобновить наступление в будущем.

Кроме того, украинский переговорщик создал флаг для "Донниленда" — зеленого и золотого цветов. Также речь идет о "национальном гимне", который написал ChatGPT. Пока неизвестно, видели ли их США.

Этот термин и дальше звучит в переговорах, однако неизвестно, закреплен ли он в каких-либо официальных документах.

"Модель Монако" для послевоенного устройства Краматорско-Славянской агломерации

Украина выдвигала идею так называемой "модели Монако" для послевоенной организации Краматорско-Славянской агломерации. Это был один из вариантов компромисса в ответ на требования России о выводе украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей.

"Модель Монако" для территории, основу которой составляет Краматорско-Славянская агломерация, предусматривала создание полуавтономного образования с офшорной экономической зоной как источником развития.

По данным NYT, фраза "модель Монако" фигурировала в проектах договоров, а "Донниленд" упоминался только в обсуждениях.

В то же время РФ продолжает заявлять, что примет только полный юридический контроль над Донбассом.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что Украина хорошо осознает суть таких инициатив, подчеркнув, что речь идет о требовании российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский отмечал, что выход Украины из Донбасса — это безответственный шаг. Кроме того, такой поступок откроет Путину дорогу к остальным областям Украины.