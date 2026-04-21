NYT: Україна пропонує перейменувати частину Донбаса на честь Трампа

Дональд Трамп.

Україна пропонувала перейменувати підконтрольну територію Донбасу на честь американського лідера Дональда Трампа. Йдеться про "Донніленд". Крім того, була пропозиція про "модель Монако" для післявоєнного устрою Краматорсько-Слов’янської агломерації.

Про це повідомляє The New York Times у вівторок, 21 квітня.

Перейменування частини Донбасу на честь Трампа

Під час мирних переговорів українські посадовці припускали, що частина території Донбасу могла б отримати умовну назву "Донніленд".

Цю назву український чиновник згадав частково в жартівливому тоні, як аргумент, щоб переконати Білий дім не погоджуватися на територіальні вимоги Росії щодо повного контролю над Донбасом.

Також під час переговорів обговорювали варіант залучення так званої Ради миру Дональда Трампа до управління регіоном. За словами чотирьох джерел видання, ані Україна, ані Росія наразі до цієї ініціативи не долучилися.

NYT пише, що "Донніленд" був одним із способів, за допомогою якого українці намагалися схилити Трампа до більшої прихильності.

Для України головною пересторогою є те, що відмова від Донбасу разом із зведеними там укріпленнями може спростити Росії можливість відновити наступ у майбутньому.

Крім того, український перемовник створив прапор для "Донніленду" — зеленого та золотого кольорів. Також йдеться про "національний гімн", який написав ChatGPT. Наразі невідомо, чи бачили їх США.

Цей термін і далі звучить у переговорах, однак невідомо, чи закріплений він у будь-яких офіційних документах.

"Модель Монако" для післявоєнного устрою Краматорсько-Слов’янської агломерації

Україна висувала ідею так званої "моделі Монако" для повоєнної організації Краматорсько-Слов’янської агломерації. Це був один із варіантів компромісу у відповідь на вимоги Росії щодо виведення українських військ із територій Донецької та Луганської областей.

"Модель Монако" для території, основу якої становить Краматорсько-Слов’янська агломерація, передбачала створення напівавтономного утворення з офшорною економічною зоною як джерелом розвитку.

За даними NYT, фраза "модель Монако" фігурувала в проєктах договорів, а "Донніленд" згадувався лише в обговореннях.

Водночас РФ продовжує заявляти, що прийме лише повний юридичний контроль над Донбасом.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на пропозицію залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки. Він зазначив, що Україна добре усвідомлює суть таких ініціатив, підкресливши, що йдеться про вимогу російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський наголошував, що вихід України з Донбасу — це безвідповідальний крок. Крім того, такий вчинок відкриє Путіну дорогу до решти областей України.