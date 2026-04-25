Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки и России в Азербайджане. По его словам, они возможны, если Москва будет готова к дипломатии.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу, 25 апреля, передает Новини.LIVE.

Трехсторонние переговоры в Азербайджане

"Готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, мы имели такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ОП, 25 апреля в Азербайджан прибыл Зеленский, который встретился с Алиевым. Кроме того, он пообщался с украинской экспертной командой, которая делится опытом защиты неба с партнерами.

А руководитель ОП Кирилл Буданов высказался о переговорах с Россией. По его словам, разведка продолжает работать, но детали процессов не разглашают.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной не являются приоритетом РФ, но Москва якобы готова к обсуждениям.