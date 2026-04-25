Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки и России в Азербайджане. По его словам, они возможны, если Москва будет готова к дипломатии.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу, 25 апреля, передает Новини.LIVE.
"Готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, мы имели такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии", — отметил Зеленский.
По его словам, Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ОП, 25 апреля в Азербайджан прибыл Зеленский, который встретился с Алиевым. Кроме того, он пообщался с украинской экспертной командой, которая делится опытом защиты неба с партнерами.
А руководитель ОП Кирилл Буданов высказался о переговорах с Россией. По его словам, разведка продолжает работать, но детали процессов не разглашают.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной не являются приоритетом РФ, но Москва якобы готова к обсуждениям.