Лавров: переговоры с Украиной не в приоритете РФ, но возможны

Лавров: переговоры с Украиной не в приоритете РФ, но возможны

Дата публикации 18 апреля 2026 18:29
Сергей Лавров. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной не в приоритете РФ. В то же время он подчеркнул, что Москва "готова к обсуждениям".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В России высказались о переговорах с Украиной

"Переговоры с Украиной не в приоритете РФ, но "готовы обсуждать", — говорит Лавров.

Он заявил, что Россия "никому не навязывает переговоры". По его словам, Москва "положительно" оценивает возможность их возобновления. В частности, речь идет о формате в Стамбуле.

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, но глава Кремля прячется от встречи.

А американский лидер Дональд Трамп сообщил о приближении урегулирования войны в Украине. Он подчеркнул, что еще один международный конфликт может быть разрешен в ближайшее время.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
