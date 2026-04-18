Лавров: переговоры с Украиной не в приоритете РФ, но возможны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной не в приоритете РФ. В то же время он подчеркнул, что Москва "готова к обсуждениям".

В России высказались о переговорах с Украиной

"Переговоры с Украиной не в приоритете РФ, но "готовы обсуждать", — говорит Лавров.

Он заявил, что Россия "никому не навязывает переговоры". По его словам, Москва "положительно" оценивает возможность их возобновления. В частности, речь идет о формате в Стамбуле.

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, но глава Кремля прячется от встречи.

А американский лидер Дональд Трамп сообщил о приближении урегулирования войны в Украине. Он подчеркнул, что еще один международный конфликт может быть разрешен в ближайшее время.