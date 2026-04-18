Путин прячется: Сибига высказался о переговорах лидеров Украины и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако глава Кремля скрывается.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы российских журналистов в Турции.
Встреча Зеленского и Путина
Отметим, что Сибига ответил на вопросы российских пропагандистов на полях Анталийского дипломатического форума. В ответе он отметил, что Украина открыта к диалогу, и задал встречный вопрос — почему Владимир Путин избегает прямых переговоров.
"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос: почему он прячется?" — сказал глава МИД.
Как сообщает Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов заявлял, что последнюю точку в переговорах должна поставить встреча лидеров. Он считает, что рано или поздно эта встреча все равно состоится.
В то же время Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас трехсторонние переговоры с Россией на паузе. По его словам, их пришлось отложить из-за изменения дипломатических приоритетов Вашингтона.
