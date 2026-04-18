Главная Новости дня Путин прячется: Сибига высказался о переговорах лидеров Украины и РФ

Путин прячется: Сибига высказался о переговорах лидеров Украины и РФ

Дата публикации 18 апреля 2026 11:20
Андрей Сибига общается с журналистами. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако глава Кремля скрывается.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы российских журналистов в Турции.

Встреча Зеленского и Путина

Отметим, что Сибига ответил на вопросы российских пропагандистов на полях Анталийского дипломатического форума. В ответе он отметил, что Украина открыта к диалогу, и задал встречный вопрос — почему Владимир Путин избегает прямых переговоров.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос: почему он прячется?" — сказал глава МИД.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов заявлял, что последнюю точку в переговорах должна поставить встреча лидеров. Он считает, что рано или поздно эта встреча все равно состоится.

В то же время Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас трехсторонние переговоры с Россией на паузе. По его словам, их пришлось отложить из-за изменения дипломатических приоритетов Вашингтона.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
