Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Путін ховається: Сибіга висловився про переговори лідерів України і РФ

Путін ховається: Сибіга висловився про переговори лідерів України і РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 11:20
Андрій Сибіга спілкується з журналістами. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися та провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак очільник Кремля ховається.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на питання російських журналістів у Туреччині.

Зустріч Зеленського і Путіна

Зазначимо, що Сибіга відповів на запитання російських пропагандистів на полях Анталійського дипломатичного форуму. У відповіді він наголосив, що Україна відкрита до діалогу, та поставив зустрічне питання — чому Володимир Путін уникає прямих переговорів.

"Зеленський готовий зустрітись з Путіним. Питання: чому він ховається?" — сказав очільник МЗС. 

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявляв, що останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів. Він вважає, що рано чи пізно ця зустріч все одно відбудеться. 

Водночас Володимир Зеленський розповідав, що наразі тристоронні переговори з Росією на паузі. За його словами, їх довелося відкласти через зміну дипломатичних пріоритетів Вашингтона.

Володимир Зеленський володимир путін переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації