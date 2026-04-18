Путін ховається: Сибіга висловився про переговори лідерів України і РФ

Андрій Сибіга спілкується з журналістами. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися та провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак очільник Кремля ховається.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на питання російських журналістів у Туреччині.

Зустріч Зеленського і Путіна

Зазначимо, що Сибіга відповів на запитання російських пропагандистів на полях Анталійського дипломатичного форуму. У відповіді він наголосив, що Україна відкрита до діалогу, та поставив зустрічне питання — чому Володимир Путін уникає прямих переговорів.

"Зеленський готовий зустрітись з Путіним. Питання: чому він ховається?" — сказав очільник МЗС.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявляв, що останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів. Він вважає, що рано чи пізно ця зустріч все одно відбудеться.

Водночас Володимир Зеленський розповідав, що наразі тристоронні переговори з Росією на паузі. За його словами, їх довелося відкласти через зміну дипломатичних пріоритетів Вашингтона.