Лавров: переговори з Україною не в пріоритеті РФ, але можливі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною не в пріоритеті РФ. Водночас він наголосив, що Москва "готова до обговорень".

Він заявив, що Росія "нікому не нав’язує переговори". За його словами, Москва "позитивно" оцінює можливість їхнього відновлення. Зокрема, йдеться про формат у Стамбулі.

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, але очільник Кремля ховається від зустрічі.

А американський лідер Дональд Трамп повідомив про наближення врегулювання війни в Україні. Він наголосив, що ще один міжнародний конфлікт може бути розвʼязаний найближчим часом.