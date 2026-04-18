Головна Новини дня Лавров: переговори з Україною не в пріоритеті РФ, але можливі

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 18:29
Сергій Лавров. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною не в пріоритеті РФ. Водночас він наголосив, що Москва "готова до обговорень". 

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

У Росії висловилися про переговори з Україною

"Переговори з Україною не в пріоритеті РФ, але "готові обговорювати", — каже Лавров.

Він заявив, що Росія "нікому не нав’язує переговори". За його словами, Москва "позитивно" оцінює можливість їхнього відновлення. Зокрема, йдеться про формат у Стамбулі.

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, але очільник Кремля ховається від зустрічі.

А американський лідер Дональд Трамп повідомив про наближення врегулювання війни в Україні. Він наголосив, що ще один міжнародний конфлікт може бути розвʼязаний найближчим часом.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
