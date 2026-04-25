Зеленський: Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані

Зеленський: Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані

Дата публікації: 25 квітня 2026 12:53
Зеленський: Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані
Володимир Зеленський та Ільхам Алієв. Фото: Press Service of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова провести тристоронні перемовини з представниками Сполучених Штатів Америки та Росії в Азербайджані. За його словами, вони можливі, якщо Москва буде готова до дипломатії.

Про це глава держави повідомив на пресконференції з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим у суботу, 25 квітня, передає Новини.LIVE.

Тристоронні перемовини в Азербайджані

"Готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині, ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна готова до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ОП, 25 квітня до Азербайджану прибув Зеленський, який зустрівся із Алієвим. Крім того, він поспілкувався з українською експертною командою, яка ділиться досвідом захисту неба з партнерами.

А керівник ОП Кирило Буданов висловився про перемовини з Росією. За його словами, розвідка продовжує працювати, але деталі процесів не розголошують.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що переговори з Україною не є пріоритетом РФ, але Москва нібито готова до обговорень.

Володимир Зеленський переговори Азербайджан
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
