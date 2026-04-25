Зеленський в Азербайджані зустрівся з групою українських експертів

Зустріч Зеленського з українськими експертами. Фото: ОП

У суботу, 25 квітня, Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Азербайджану. Глава держави зустрівся з українською експертною командою, яка ділиться власним досвідом щодо захисту неба з партнерами.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Зеленського.

Зустріч Зеленського з українськими експертами в Азербайджані

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь експертної команди з України щодо перших результатів роботи. Фахівці працюють у межах міжнародної програми оборонного співробітництва, яку ініціювала Україна. Їхнє завдання — аналізувати наявні спроможності щодо захисту критичної та цивільної інфраструктури від повітряних атак та напрацьовувати напрямки подальшої співпраці.

"Ми маємо особливий безпековий досвід, який може допомогти іншим народам. Працюємо вже за трьома напрямками: Близький Схід та регіон Затоки, Європейський Союз і предметно — з Азербайджаном. Окрім безпекової взаємодії будемо сьогодні працювати, щоб поглибити співпрацю щодо енергетики, економіки та гуманітарного треку", — зазначив Зеленський.

Він подякував фахівцям за виконання їхньої важливої місії. Глава держави додав, що Україна працюватиме над розширенням співробітництва з партнерами у сфері захисту повітряних загроз.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський прибув до Азербайджану вранці 25 квітня. Він вже зустрівся з лідером країни Ільхамом Алієвим у місті Ґебеле.

Також ми писали про те, що вчора, 24 квітня, Президент України прибув з візитом до Саудівської Аравії. Зеленський анонсував нові домовленості про співпрацю. Згодом стало відомо, що глава держави зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.