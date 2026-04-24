Головна Новини дня Працюємо разом: Зеленський зустівся з принцом Саудівської Аравії

Працюємо разом: Зеленський зустівся з принцом Саудівської Аравії

Дата публікації: 24 квітня 2026 18:08
Зеленський домовився з принцом Саудівської Аравії: досягли домовленостей
Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. В результаті зустрічі є стратегічна безпекова домовленість, яку сторони розвивають за трьома ключовими напрямками.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Володимир Зеленський.

Про що домовився Зеленський зі Спадкоємним принцом

Зеленський розповів, що Україна цінує конструктивну співпрацю з Саудівською Аравією. За його словами, є стратегічна безпекова домовленість, яку розвивають за трьома ключовими напрямками:

  • перший — експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба;
  • другий — енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час;
  • третій — напрямок продовольчої безпеки.

"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", — наголосив президент. 

Він також поділився, що сторони обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Глава держави висловив сподівання, що безпеки буде більше.

Як писали Новини.LIVE, 24 квітня Зеленський прибув у Саудівську Аравію. Очікувалося, що країни укладуть нові домовленості про співпрацю. Президент наголошував, аби підсилення було взаємним для обох країн.

Також ми повідомляли, що глава держави планує візит до Азербайджану. Коли саме відбудуться візити не розголошується.

Автор:
