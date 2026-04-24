Зеленський планує візит до Саудівської Аравії та Азербайджану

Український лідер Володимир Зеленський планує нові закордонні візити. Очікується, що він відвідає Саудівську Аравію та Азербайджан. Коли саме відбудуться візити не розголошується.

Про це джерела повідомили "Суспільному", передає Новини.LIVE.

"Президент Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Азербайджан", — йдеться у повідомленні.

Наразі деталі невідомі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна активізує співпрацю з країнами Близького сходу та регіону Затоки. За його словами, країна готує нові безпекові партнерства з іншими державами. Зокрема, триває підготовка угоди із Кавказом.

Читайте також:

А 23 квітня Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів ЄС. Зокрема, там він провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідером Литви Гітанасом Наусєдою.

А 20 квітня Зеленський провів першу розмову з лідером Гондурасу Насрі Асфурою. Сторони говорили про всі можливі напрямки співпраці між країнами.