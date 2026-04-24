Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський планує візит до Саудівської Аравії та Азербайджану

Зеленський планує візит до Саудівської Аравії та Азербайджану

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 09:06
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Український лідер Володимир Зеленський планує нові закордонні візити. Очікується, що він відвідає Саудівську Аравію та Азербайджан. Коли саме відбудуться візити не розголошується.

Про це джерела повідомили "Суспільному", передає Новини.LIVE.

"Президент Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Азербайджан", — йдеться у повідомленні.

Наразі деталі невідомі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна активізує співпрацю з країнами Близького сходу та регіону Затоки. За його словами, країна готує нові безпекові партнерства з іншими державами. Зокрема, триває підготовка угоди із Кавказом. 

Читайте також:

А 23 квітня Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів ЄС. Зокрема, там він провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідером Литви Гітанасом Наусєдою.

А 20 квітня Зеленський провів першу розмову з лідером Гондурасу Насрі Асфурою. Сторони говорили про всі можливі напрямки співпраці між країнами.

Володимир Зеленський Азербайджан Саудівська Аравія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації