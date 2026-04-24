Зеленский планирует визит в Саудовскую Аравию и Азербайджан

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует новые зарубежные визиты. Ожидается, что он посетит Саудовскую Аравию и Азербайджан. Когда именно состоятся визиты не разглашается.

Об этом источники сообщили "Суспільному", передает Новини.LIVE.

"Президент Владимир Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Азербайджан", — говорится в сообщении.

Пока детали неизвестны.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина активизирует сотрудничество со странами Ближнего Востока и региона Залива. По его словам, страна готовит новые партнерства по безопасности с другими государствами. В частности, идет подготовка соглашения с Кавказом.

А 23 апреля Зеленский прибыл на Кипр для участия в спецзаседании лидеров ЕС. В частности, там он провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидером Литвы Гитанасом Науседой.

А 20 апреля Зеленский провел первый разговор с лидером Гондураса Насри Асфурой. Стороны говорили обо всех возможных направлениях сотрудничества между странами.