Зеленский обсудил сотрудничество с лидером Гондураса

Дата публикации 20 апреля 2026 22:07
Владимир Зеленский во время разговора с президентом Гондураса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 апреля, провел первый разговор с лидером Гондураса Насри Асфурой. Он поздравил его со вступлением в должность и пожелал успехов и мира его стране. Кроме того, стороны обсудили все возможные направления сотрудничества.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Разговор Зеленского с Асфурой

По словам Зеленского, он ценит, что нынешняя позиция Гондураса направлена на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также развитие двусторонних отношений.

"Обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых наша страна готова делиться своим опытом и помогать: от сельского хозяйства до производства и применения дронов, децентрализации энергетики и цифровизации", — подчеркнул глава государства.

Стороны договорились, что команды будут работать над подготовкой договоренностей во всех секторах, о которых говорили во время разговора.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, 19 апреля он провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. В частности, стороны говорили о дипломатической работе с США.

Ранее глава государства провел встречу с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Они говорили о дальнейшей поддержке Украины на фоне российских ударов.

Владимир Зеленский Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
