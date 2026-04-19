Зеленский заявил о содержательном разговоре с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом вечером в воскресенье, 19 апреля. Политики обсудили состояние дел на фронте, войну в Иране и дипломатическую работу с США. По словам главы государства, разговор был содержательным.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях, передают Новости.LIVE

"Спасибо Президенту Финляндии Александру Стуббу за как всегда содержательный разговор. Обсудили ситуацию на фронте в Украине и вызовы из-за войны в Иране и наши возможности усилить безопасность. Говорили и о состоянии дипломатической работы с Америкой и работу с европейскими институтами. Благодарен за поддержку!" - отметил Зеленский.