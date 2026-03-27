Стубб оценил влияние войны в Иране на позицию Трампа по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что Дональд Трамп уже отказался от обещания добиваться завершения войны России против Украины, однако признает, что внимание Белого дома сейчас перетянул на себя Иран. По его мнению, именно поэтому переговоры по Украине фактически замерли. После трех раундов переговоров с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы новых встреч пока не планируют, и финский президент назвал два варианта причин: либо процесс притормозил из-за ближневосточного кризиса, либо стороны просто "дошли до предела возможного на этом этапе".

Об этом Александр Стубб высказался в интервью для Politico.

Финский президент не стал утверждать, что Трамп уже потерял интерес к Украине окончательно, но и большого оптимизма на этот счет глава страны не продемонстрировал.

Сейчас внимание Вашингтона почти полностью сместилось на Ближний Восток, что негативно повлияло на динамику переговоров. Александер Стубб заявил: "Сейчас он полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены".

Президент Финляндии не исключает, что причиной является не только иранский фактор, но и то, что стороны "достигли потолка" в текущих договоренностях.

Читайте также:

В то же время Стубб в этом же интервью говорил не только об Украине. Он предостерег, что война в Иране может иметь очень серьезные последствия для глобальной экономики. По его словам, мир рискует войти в глубокий кризис, а один из экспертов, которому он доверяет, даже предупредил его, что экономический эффект может оказаться хуже, чем во время эпидемии COVID.

По его мнению, нынешний кризис показывает, насколько тесно связаны между собой войны, энергетика, торговля и повседневная жизнь. Стубб объяснил, что цена на нефть влияет на газ, далее — на продукты, удобрения, лекарства и другие товары.

Ситуация осложняется тем, что ради внутриполитических целей Трамп начал ослаблять энергетическое давление на Москву. Чтобы сбить цены на топливо для американских избирателей на фоне войны с Ираном, Белый дом смягчил санкции на экспорт российской нефти.

Это стало неожиданным спасением для экономики РФ, которая истощена длительным вторжением в Украину. Несмотря на это, Стубб предостерегает европейских партнеров от вмешательства в конфликт в Персидском заливе, даже если Трамп потребует помощи. Финский президент прямо заявил: "Это может звучать несколько жестко, но Иран — не моя война. Украина — моя война".

Определенный оптимизм он видит лишь в том, что Украина может стать в будущем незаменимым военно-техническим партнером для США. Он отметил, что успешный опыт ВСУ в противодействии иранским беспилотникам "Шахед" является уникальным ресурсом, который может понадобиться Америке в войне с Тегераном.

"Я надеюсь, что американцы понимают, что им нужны украинцы - больше, чем россияне. И что Россия для них — враг", — подытожил Стубб и добавил, что из-за загруженности делами в Персидском заливе президент США стал общаться с ним реже, чем раньше.

Как писали ранее Новини.LIVE, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что война в Украине не является интересом США. Также он раскритиковал союзников за то, что они не поддержали американские войска в Иране. В то же время Трамп надеется, что войну в Украине удастся закончить до 3 ноября, когда должны состояться промежуточные выборы в США.

Ранее анонимные источники заявили Politico, что Дональд Трамп, не хочет отказываться от Украины. Он считает, что остановка войны в Украине поможет ослабить Китай.