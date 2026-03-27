Стубб оцінив вплив війни в Ірані на позицію Трампа щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб не вважає, що Дональд Трамп уже відмовився від обіцянки домагатися завершення війни Росії проти України, однак визнає, що увагу Білого дому зараз перетягнув на себе Іран. На його думку, саме через це переговори щодо України фактично завмерли. Після трьох раундів переговорів за участю представників Вашингтона, Києва та Москви нових зустрічей поки не планують, і фінський президент назвав два варіанти причин: або процес пригальмував через близькосхідну кризу, або сторони просто "дійшли межі можливого на цьому етапі".

Про це Александр Стубб висловився в інтерв'ю для Politico, передає Новини.LIVE.

Фінський президент не став стверджувати, що Трамп уже втратив інтерес до України остаточно, але й великого оптимізму щодо цього глава країни не продемонстрував.

Зараз увага Вашингтона майже повністю змістилася на Близький Схід, що негативно вплинуло на динаміку переговорів. Александер Стубб заявив: "Зараз він повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені".

Президент Фінляндії не виключає, що причиною є не лише іранський фактор, а й те, що сторони "досягли стелі" у поточних домовленостях.

Водночас Стубб у цьому ж інтерв'ю говорив не лише про Україну. Він застеріг, що війна в Ірані може мати дуже серйозні наслідки для глобальної економіки. За його словами, світ ризикує увійти в глибоку кризу, а один з експертів, якому він довіряє, навіть попередив його, що економічний ефект може виявитися гіршим, ніж під час епідемії COVID.

На його думку, нинішня криза показує, наскільки тісно пов'язані між собою війни, енергетика, торгівля і повсякденне життя. Стубб пояснив, що ціна на нафту впливає на газ, далі — на продукти, добрива, ліки та інші товари.

Ситуація ускладнюється тим, що заради внутрішньополітичних цілей Трамп почав послаблювати енергетичний тиск на Москву. Щоб збити ціни на пальне для американських виборців на тлі війни з Іраном, Білий дім пом'якшив санкції на експорт російської нафти.

Це стало неочікуваним порятунком для економіки РФ, яка виснажена тривалим вторгненням в Україну. Попри це, Стубб застерігає європейських партнерів від втручання у конфлікт у Перській затоці, навіть якщо Трамп вимагатиме допомоги. Фінський президент прямо заявив: "Це може звучати дещо жорстко, але Іран — не моя війна. Україна — моя війна".

Певний оптимізм він вбачає лише у тому, що Україна може стати у майбутньому незамінним військово-технічним партнером для США. Він зазначив, що успішний досвід ЗСУ у протидії іранським безпілотникам "Шахед" є унікальним ресурсом, який може знадобитися Америці у війні з Тегераном.

"Я сподіваюся, що американці розуміють, що їм потрібні українці — більше, ніж росіяни. І що Росія для них — ворог", — підсумував Стубб і додав, що через завантаженість справами в Перській затоці президент США став спілкуватися з ним рідше, ніж раніше.

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не є інтересом США. Також він розкритикував союзників за те, що вони не підтримали американські війська в Ірані. Водночас Трамп сподівається, що війну в Україні вдасться закінчити до 3 листопада, коли мають відбутися проміжні вибори у США.

Раніше анонімні джерела заявили Politico, що Дональд Трамп, не хоче відмовлятися від України. Він вважає, що зупинка війни в Україні допоможе послабити Китай.