Головна Новини дня Зеленський заявив про змістовну розмову з президентом Фінляндії

Зеленський заявив про змістовну розмову з президентом Фінляндії

Дата публікації: 19 квітня 2026 19:39
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном зі своїм колегою із Фінляндії Александром Стуббом ввечері в неділю, 19 квітня. Політики обговорили стан справ на фронті, війну в Ірані та дипломатичну роботу зі США. За словами глави держави, розмова була змістовною.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах, передають Новини.LIVE

Зеленський поговорив зі Стуббом

"Дякую Президенту Фінляндії Александру Стуббу за як завжди змістовну розмову. Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку. Говорили й про стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями. Вдячний за підтримку!" — зазначив Зеленський.

Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

