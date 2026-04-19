Зеленський заявив про змістовну розмову з президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном зі своїм колегою із Фінляндії Александром Стуббом ввечері в неділю, 19 квітня. Політики обговорили стан справ на фронті, війну в Ірані та дипломатичну роботу зі США. За словами глави держави, розмова була змістовною.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах, передають Новини.LIVE

"Дякую Президенту Фінляндії Александру Стуббу за як завжди змістовну розмову. Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку. Говорили й про стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями. Вдячний за підтримку!" — зазначив Зеленський.