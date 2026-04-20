Зеленський обговорив співпрацю із лідером Гондурасу

Володимир Зеленський під час розмови з президентом Гондурасу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 квітня, провів першу розмову з лідером Гондурасу Насрі Асфурою. Він привітав його зі вступом на посаду та побажав успіхів і миру його країні. Крім того, сторони обговорили всі можливі напрямки співпраці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, він цінує, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також розвиток двосторонніх відносин.

"Обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких наша країна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації", — наголосив глава держави.

Сторони домовилися, що команди будуть працювати над підготовкою домовленостей в усіх секторах, про які говорили під час розмови.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 19 квітня він провів телефонну розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом. Зокрема, сторони говорили про дипломатичну роботу зі США.

Раніше глава держави провів зустріч з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Вони говорили про подальшу підтримку України на тлі російських ударів.