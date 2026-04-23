Зеленский прибыл на Кипр для участия в заседании лидеров ЕС

Зеленский прибыл на Кипр для участия в специальном заседании лидеров ЕС, - источники Новости.LIVE



Сегодня у президента запланирован ряд встреч, в частности с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Дании Метте Фредериксен, а также трехсторонняя встреча с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Также Зеленский примет участие в заседании лидеров ЕС и выступит с речью. Само мероприятие начнется ориентировочно в 19:00 по местному времени и будет проходить в закрытом формате.

