Зеленський прибув на Кіпр для участі у засіданні лідерів ЄС
Дата публікації: 23 квітня 2026 14:59
Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів ЄС, — джерела Новини.LIVE
Сьогодні у президента запланована низка зустрічей, зокрема з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Також Зеленський візьме участь у засіданні лідерів ЄС та виступить із промовою. Сам захід розпочнеться орієнтовно о 19:00 за місцевим часом і проходитиме у закритому форматі.
Новина доповнються...
