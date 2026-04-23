Зеленський прибув на Кіпр для участі у засіданні лідерів ЄС

Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів ЄС, — джерела Новини.LIVE



Сьогодні у президента запланована низка зустрічей, зокрема з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.



Також Зеленський візьме участь у засіданні лідерів ЄС та виступить із промовою. Сам захід розпочнеться орієнтовно о 19:00 за місцевим часом і проходитиме у закритому форматі.

Новина доповнються...