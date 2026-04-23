Вступление в ЕС и Drone Deal: Зеленский провел встречу с Науседой

Гитанас Науседа и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Кипре. Стороны сосредоточились на вопросах оборонной поддержки, совместного производства и европейской интеграции Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента в четверг, 23 апреля.

Зеленский встретился с Науседой

Глава государства поблагодарил Литву за стабильную военную помощь и поддержку Украины на международной арене. Он также отметил готовность Вильнюса сделать новый вклад в программу PURL и присоединиться к сотрудничеству в рамках инициативы SAFE.

Отдельно Зеленский отметил важность решения Евросоюза по разблокированию финансовой поддержки объемом 90 млрд евро, подчеркнув значение этого шага для укрепления обороноспособности Украины.

"Спасибо Гитанасу Науседи за встречу. Благодарен за последовательную помощь, поддержку программы PURL и готовность сотрудничать в рамках программы SAFE. Важным является и сегодняшнее решение о разблокировании кредита на 90 млрд евро", — написал Зеленский.

Во время переговоров лидеры подробно обсудили развитие оборонного производства, в частности в формате Drone Deal. Президент Украины отметил, что украинский опыт в создании эффективных систем защиты может быть полезным для всей Европы, и Украина готова к такому партнерству.

Также стороны уделили внимание вопросу евроинтеграции. Украина рассчитывает на скорейшее открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС, а также на поддержку Литвы во время ее председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2027 года.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно полноценное членство в Евросоюзе. Украинский лидер заявил, что промежуточные форматы интеграции не отвечают интересам страны.

А также Владимир Зеленский провел встречу Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили разблокирование кредита для Украины и санкции против РФ.