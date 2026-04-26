Україна і РФ не мають чіткого плану до перемоги або миру, — NYT

Ні Україна, ні Росія не мають чіткого шляху до перемоги чи миру, і ніхто не очікує, що врегулювання буде можливим без активної участі США. Однак президент США Дональд Трамп і його команда зараз активні зайняті війною в Ірані.

Війна в підвішеному стані

Як пише видання, Європа готується до більш тривалої війни в Україні, тоді як надії на врегулювання конфлікту шляхом переговорів між Москвою і Києвом тануть.

США переключені на Іран

Наразі президент США Дональд Трамп і його команда зайняті війною в Ірані, через що Україна практично залишається на самоті, ведучи війну на виснаження з Росією.

Наразі відсутній очевидний посередник, хто був би здатний істотно вплинути на обидві сторони.

І ніхто не очікує, що врегулювання врегулювання ситуації буде взагалі можливим без активної участі Америки і тиску на Росію, який Трамп завжди неохоче чинив.

Аналітик з питань України та РФ Джеймс Шерр сказав виданню, що за 15 місяців після того, як Трамп заприсягся покласти край війні за один день, "ми здебільшого опинилися там, де починали переговори".

Він додав, що президент України Володимир Зеленський "втратив 80% своїх ілюзій" щодо своєї здатності заручитися підтримкою Трампа.

Підтримка від Європи

"Європейці дедалі більше розуміють, що між Україною і Росією існує фундаментальна несумісність інтересів і цілей, і єдиний розумний курс - продовжувати підтримувати Україну і не допустити перемоги Росії військовими або політичними засобами", — заявив аналітик Джеймс Шерр.

Зокрема, ухвалене в середу рішення ЄС надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро є переконливим свідченням прихильності Європи до України перед обличчям байдужості з боку США та посилення атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру.

Також європейці підкреслили цю підтримку ще двома пакетами санкцій, спрямованими проти Росії, її економічних інтересів та експорту нафти через її тіньовий флот. Тут ідеться про ухвалений у четвер 20-й пакет санкцій і 21-й пакет, над яким робота вже почалася.

Європа сподівається на зупинку Путіна, але не без участі США

Згідно з публікацією NYT, європейці сподіваються, що очільник Кремля Володимир Путін визнає, що Москва домоглася в Україні всього, чого могла, і має закріпити свої досягнення та серйозно зайнятися переговорами для завершення війни.

Але за словами кількох європейських чиновників, у Європі розуміють, що Путін хоче мати справу з Вашингтоном, а не з Брюсселем. Тому Європа привітала б відновлення серйозної участі США, якби це означало також тиск на Путіна з метою змусити піти на поступки, а не тільки тиск на Зеленського.

Переговори тривають, але на низькому рівні

За даними NYT, між Києвом і Вашингтоном тривають деякі неофіційні переговори на нижчому рівні.

Українські офіційні особи продають наполягають на тристоронніх переговорах зі США та РФ, які їх відкинули. Ба більше, згідно з NYT, Україна навіть запропонувала назвати район Донбасу, від якого Москва і Вашингтон вимагають від Києва відмовитися, — "Доннілендом", щоб потішити таким чином марнославство Трампа.

Однак серйозні переговори наразі припинені.

Підсумок

Резюмуючи видання пише, що станом на зараз Україна почувається більш упевнено завдяки новим грошам від ЄС і деякому прогресу на полі бою.

Путін зі свого боку не досягнув своїх цілей, навіть незважаючи на те, що економіка РФ виграє від підвищення цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані.

Вашингтон тим часом відвернений і втрачає інтерес. За підсумком, війна в Україні триває, а припинення вогню або врегулювання, як і раніше, здаються дуже далекими.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями керівник ОП Кирило Буданов виступив на Київському безпековому форумі. На цьому форумі він сказав, що Україна прагне миру, але не ціною своїх позицій.

До слова, 25 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Азербайджану. Під час конференції з лідером цієї країни Ільхамом Алієвим він заявив, що Київ готовий провести тристоронні переговори зі США та Росією в Азербайджані.