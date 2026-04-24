Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20: WP

Президент США Дональд Трамп хочет пригласить российского диктатора Путина на саммит лидеров "Большой двадцатки", который должен состояться в декабре в Майами. Пока что приглашение не отправлено.

Как отмечают в материале WP, Государственный департамент США заявил о том, что Трамп может пригласить Россию на встречу G20. Это объясняют тем, что Америка хочет провести "успешный и продуктивный саммит".

"Пока официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G-20 и будет приглашена на встречи министров и саммит лидеров", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время сам Трамп заявил, что он будет не против того, чтобы пригласить Путина на встречу G20. При этом президент США отметил, что ему неизвестно о приглашении для РФ. Также Трамп выразил сомнение, что российский диктатор приедет, если его пригласят.

"Если бы он (Путин. — Ред.) пришел, это, вероятно, было бы очень полезно", — сказал американский лидер.

Путин не был на саммите G20 с 2019 года

"Большая двадцатка" — это форум, который объединяет представителей 19 крупнейших экономик мира, а также Европейского Союза и Африканского Союза. Саммит проводится ежегодно. Это площадка для обсуждения актуальных глобальных проблем.

Путин с 2019 года не участвовал во встречах G20. Сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за вторжения в Украину. После начала полномасштабного вторжения Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Предыдущий президент США Джо Байден в 2022 году заявил, что поддержит исключение РФ из G20, однако этого не произошло. В то же время Украина участвовала в некоторых встречах как гость, хотя и наше государство не является членом G20.

