Три года после ордера на арест Путина

Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: росСМИ

Ровно три года назад, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Это решение стало беспрецедентным, ведь впервые в истории ордер на арест был выдан в отношении действующего лидера государства — постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Новини.LIVE рассказывает, что означает ордер на арест и почему Путина и его приспешницу до сих пор не задержали.

Читайте также:

В чем именно обвиняют Путина и Львову-Белову

По данным следствия Международного уголовного суда, российское руководство причастно к организации принудительного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Речь идет о преступлениях, предусмотренных Римским статутом — депортации и незаконном перемещении гражданского населения, в частности детей.

Основанием для рассмотрения дела стали материалы, переданные в суд международными юристами и правозащитниками. В них говорилось о системном вывозе украинских детей и их дальнейшей передаче в российские семьи или специальные учреждения.

Масштабы депортации украинских детей

Факты принудительного перемещения украинских детей начали фиксировать еще до полномасштабного вторжения России. В частности, в феврале 2022 года подконтрольные Москве группировки на Донбассе объявили так называемую "эвакуацию" женщин и детей на территорию РФ.

Уже через несколько дней оккупационные власти сообщали о тысячах вывезенных людей, среди которых были и дети из интернатов и детских учреждений. Их перевозили в разные регионы России — в частности в Ростовскую и Курскую области.

По данным российских официальных источников, только в течение 2022 года на территорию РФ были перемещены сотни тысяч украинских детей.

Украинские правоохранительные органы установили по меньшей мере более 16 тысяч случаев депортации, однако реальное количество может быть значительно больше.

После депортации детей размещали в разных регионах России, часто на значительном расстоянии от Украины. Часть из них передавали в приемные семьи или оформляли усыновление по упрощенной процедуре.

Также детей отправляли в специальные лагеря и образовательные программы, где их подвергали идеологической обработке и привлекали к пропагандистским мероприятиям. В таких заведениях детей убеждали в российской идентичности и отрицали существование украинской государственности.

Что означает ордер МУС

После решения Международного уголовного суда Владимир Путин и Мария Львова-Белова стали фигурантами международного розыска. Государства, которые ратифицировали Римский статут, обязаны задержать подозреваемых и передать их в суд в Гааге в случае их пребывания на своей территории.

Речь идет о 123 странах мира, среди которых много государств Европы, Латинской Америки и Африки. Это существенно ограничивает возможности международных поездок для российского президента.

Реакция России

В Кремле решение Международного уголовного суда назвали неприемлемым и заявили, что Россия не признает его юрисдикции. Российские власти также открыли уголовные дела против прокурора МУС Карима Хана и судей, которые приняли решение об ордерах на арест.

Реакция Украины и мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда историческим и заявил, что оно стало важным шагом к привлечению России к ответственности за преступления во время войны.

Поддержку решению МУС выразили и ряд международных партнеров Украины. В то же время некоторые страны подчеркивали необходимость соблюдения принципов международного права и избежания политизации судебных процессов.

Почему Путина до сих пор не задержали

Международный уголовный суд не имеет силовых органов, которые могли бы самостоятельно выполнить арест. Суд может только выдать ордер, а задержание должны осуществлять государства, являющиеся участниками Римского статута.

Задержание возможно только тогда, когда Путин или Львова-Белова прибудут в страну, которая ратифицировала Римский статут. В таком случае власти этого государства юридически должны выполнить ордер и передать их в Международный уголовный суд.

2 сентября 2024 года российский диктатор был с рабочим визитом в Монголии, которая является участником Римского статута. Однако страна не арестовала его, ссылаясь на свою значительную энергетическую зависимость от России.

Именно поэтому после решения суда международные поездки российского президента значительно ограничились.

Более того, дела в Международном уголовном суде могут длиться очень долго. Например, некоторые подозреваемые находились в розыске 10-20 лет, прежде чем их задерживали.

Сколько украинских детей находятся под контролем РФ

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Украине уже удалось вернуть домой более 2 тысяч детей, который похитила Россия. Но более 700 тысяч еще находятся на территории России.

Все эти дети с точки зрения международного права считаются пострадавшими от депортации или принудительного перемещения.

Кроме того, недавно на сайте парламента появилась инициатива относительно того, кого из детей признавать пострадавшими от войны. Согласно документу, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов, будет предоставляться каждому ребенку, который во время военных действий или вооруженных конфликтов не достиг 18 лет.