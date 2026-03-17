Три роки після ордера на арешт Путіна

Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова. Фото: росЗМІ

Рівно три роки тому, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині, пов’язаному з незаконною депортацією та примусовим переміщенням українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії. Це рішення стало безпрецедентним, адже вперше в історії ордер на арешт був виданий щодо чинного лідера держави — постійного члена Ради Безпеки ООН.

Новини.LIVE розповідає, що означає ордер на арешт та чому Путіна та його поплічницю досі не затримали.

У чому саме звинувачують Путіна та Львову-Бєлову

За даними слідства Міжнародного кримінального суду, російське керівництво причетне до організації примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії. Йдеться про злочини, передбачені Римським статутом — депортацію та незаконне переміщення цивільного населення, зокрема дітей.

Підставою для розгляду справи стали матеріали, передані до суду міжнародними юристами та правозахисниками. У них йшлося про системне вивезення українських дітей та їхню подальшу передачу до російських родин або спеціальних установ.

Масштаби депортації українських дітей

Факти примусового переміщення українських дітей почали фіксувати ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, у лютому 2022 року підконтрольні Москві угруповання на Донбасі оголосили так звану "евакуацію" жінок і дітей на територію РФ.

Вже за кілька днів окупаційна влада повідомляла про тисячі вивезених людей, серед яких були й діти з інтернатів та дитячих закладів. Їх перевозили до різних регіонів Росії — зокрема до Ростовської та Курської областей.

За даними російських офіційних джерел, лише протягом 2022 року на територію РФ було переміщено сотні тисяч українських дітей.

Українські правоохоронні органи встановили щонайменше понад 16 тисяч випадків депортації, однак реальна кількість може бути значно більшою.

Після депортації дітей розміщували у різних регіонах Росії, часто на значній відстані від України. Частину з них передавали у прийомні сім’ї або оформлювали усиновлення за спрощеною процедурою.

Також дітей відправляли до спеціальних таборів та освітніх програм, де їх піддавали ідеологічній обробці та залучали до пропагандистських заходів. У таких закладах дітей переконували у російській ідентичності та заперечували існування української державності.

Що означає ордер МКС

Після рішення Міжнародного кримінального суду Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова стали фігурантами міжнародного розшуку. Держави, які ратифікували Римський статут, зобов’язані затримати підозрюваних і передати їх до суду в Гаазі у разі їхнього перебування на своїй території.

Йдеться про 123 країни світу, серед яких багато держав Європи, Латинської Америки та Африки. Це суттєво обмежує можливості міжнародних поїздок для російського президента.

Реакція Росії

У Кремлі рішення Міжнародного кримінального суду назвали неприйнятним та заявили, що Росія не визнає його юрисдикції. Російська влада також відкрила кримінальні справи проти прокурора МКС Каріма Хана та суддів, які ухвалили рішення про ордери на арешт.

Реакція України та світу

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду історичним та заявив, що воно стало важливим кроком до притягнення Росії до відповідальності за злочини під час війни.

Підтримку рішенню МКС висловили і низка міжнародних партнерів України. Водночас деякі країни наголошували на необхідності дотримання принципів міжнародного права та уникнення політизації судових процесів.

Чому Путіна досі не затримали

Міжнародний кримінальний суд не має силових органів, які могли б самостійно виконати арешт. Суд може лише видати ордер, а затримання мають здійснювати держави, що є учасниками Римського статуту.

Затримання можливе лише тоді, коли Путін чи Львова-Бєлова прибудуть до країни, яка ратифікувала Римський статут. У такому разі влада цієї держави юридично повинна виконати ордер і передати їх до Міжнародного кримінального суду.

2 вересня 2024 року російський диктатор був з робочим візитом у Монголії, яка є учасником Римського статуту. Проте країна не заарештувала його, посилаючись на свою значну енергетичну залежність від Росії.

Саме тому після рішення суду міжнародні поїздки російського президента значно обмежилися.

Більше того, справи в Міжнародному кримінальному суді можуть тривати дуже довго. Наприклад, деякі підозрювані перебували в розшуку 10–20 років, перш ніж їх затримували.

Скільки українських дітей перебувають під контролем РФ

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Україні вже вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей, який викрала Росія. Але понад 700 тисяч ще перебувають на території Росії.

Усі ці діти з точки зору міжнародного права вважаються постраждалими від депортації або примусового переміщення.

Крім того, нещодавно на сайті парламенту з’явилась ініціатива щодо того, кого з дітей визнавати постраждалими від війни. Згідно з документом, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, надаватиметься кожній дитині, яка під час воєнних дій або збройних конфліктів не досягла 18 років.