США пригласили Россию на саммит G20 в Майами: есть ответ МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожимает руку Игорю Моргулову, послу России в Китае.

Российское Министерство иностранных дел заявило о получении официального приглашения на саммит G20, который должен состояться в декабре 2026 года в американском Майами. Несмотря на наличие документа, в Москве пока не дают окончательного ответа относительно формата своего участия и присутствия руководства государства на встрече лидеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

В России говорят о приглашении на G20 от США

Соединенные Штаты направили России приглашение на декабрьскую встречу лидеров G20 на высшем уровне, однако Кремль пока воздерживается от конкретных планов относительно визита. Представители российского МИД подчеркивают, что формат участия делегации будет зависеть от динамики отношений между странами и общей ситуации в мире непосредственно перед началом саммита.

Министерство иностранных дел РФ подтвердило наличие официального обращения от американской стороны относительно участия в саммите G20, запланированном на 14-15 декабря 2026 года в Майами. Заместитель главы ведомства Александр Панкин, находясь в штаб-квартире ООН, сообщил медиа, что решение о составе делегации и формате присутствия будет принято позже.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — заявил замминистра.

Несмотря на получение официальных документов, позиция российской стороны остается неоднозначной. Ранее представитель РФ в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш отмечала, что возможность приезда Владимира Путина в США прямо коррелирует с развитием двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. В то же время в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков публично уверял, что поездка президента в Майами не входит в его планы.

Сейчас российские дипломаты уже присоединились к подготовительным процессам. Саммит G20 является ключевой площадкой для лидеров крупнейших экономик, среди которых США, Китай, Индия и Япония, где обсуждаются стратегии реагирования на глобальные кризисы. Хотя договоренности "двадцатки" не имеют статуса юридически обязательных, но они существенно влияют на мировые финансовые рынки и вектор международной политики.

