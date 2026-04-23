США запросили Росію на саміт G20 у Маямі: є відповідь МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потискає руку Ігорю Моргулову, послу Росії в Китаї.

Російське Міністерство закордонних справ заявило про отримання офіційного запрошення на саміт G20, який має відбутися у грудні 2026 року в американському Маямі. Попри наявність документа, у Москві наразі не дають остаточної відповіді щодо формату своєї участі та присутності керівництва держави на зустрічі лідерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ.

В Росії кажуть про запрошення на G20 від США

Сполучені Штати надіслали Росії запрошення на грудневу зустріч лідерів G20 на найвищому рівні, проте Кремль поки що утримується від конкретних планів щодо візиту. Представники російського МЗС наголошують, що формат участі делегації залежатиме від динаміки відносин між країнами та загальної ситуації у світі безпосередньо перед початком саміту.

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило наявність офіційного звернення від американської сторони щодо участі в саміті G20, запланованому на 14-15 грудня 2026 року в Маямі. Заступник очільника відомства Олександр Панкін, перебуваючи в штаб-квартирі ООН, повідомив медіа, що рішення про склад делегації та формат присутності буде ухвалено пізніше.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього", — заявив заступник міністра.

Попри отримання офіційних документів, позиція російської сторони залишається неоднозначною. Раніше представниця РФ у "Великій двадцятці" Світлана Лукаш зазначала, що можливість приїзду Володимира Путіна до США прямо корелює з розвитком двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном. Водночас у березні прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков публічно запевняв, що поїздка президента до Маямі не входить до його планів.

Наразі російські дипломати вже долучилися до підготовчих процесів. Саміт G20 є ключовим майданчиком для лідерів найбільших економік, серед яких США, Китай, Індія та Японія, де обговорюються стратегії реагування на глобальні кризи. Хоча домовленості "двадцятки" не мають статусу юридично обов'язкових, але вони суттєво впливають на світові фінансові ринки та вектор міжнародної політики.

