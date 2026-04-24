Трамп хоче запросити Путіна на саміт G20: WP

Дата публікації: 24 квітня 2026 08:43
Президент США Дональд Трамп. Фото: Freepik

Президент США Дональд Трамп хоче запросити російського диктатора Путіна на саміт лідерів "Великої двадцятки", який має відбутися у грудні в Маямі. Поки що запрошення не надіслано.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на The Washington Post.

Чи запросить Трамп на саміт G20 Путіна

Як зазначають у матеріалі WP, Державний департамент США заявив про те, що Трамп може запросити Росію на зустріч G20. Це пояснюють тим, що Америка хоче провести "успішний та продуктивний саміт".

"Наразі офіційних запрошень не надходило, але Росія є членом G-20 і буде запрошена на зустрічі міністрів та саміт лідерів", — сказав високопосадовець адміністрації.

Водночас сам Трамп заявив, що він буде не проти того, аби запросити Путіна на зустріч G20. При цьому президент США зауважив, що йому невідомо про запрошення для РФ. Також Трамп висловив сумнів, що російський диктатор приїде, якщо його запросять.

"Якби він (Путін. — Ред.) прийшов, це, ймовірно, було б дуже корисно", — сказав американський лідер.

Путін не був на саміті G20 з 2019 року

"Велика двадцятка" — це форум, який об'єднує представників 19 найбільших економік світу, а також Європейського Союзу та Африканського Союзу. Саміт проводять щороку. Це майданчик для обговорення актуальних глобальних проблем.

Путін з 2019 року не брав участі у зустрічах G20. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через вторгнення в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Попередній президент США Джо Байден у 2022 році заявив, що підтримає виключення РФ з G20, однак цього не сталося. Водночас Україна брала участь у деяких зустрічах як гість, хоча й наша держава не є членом G20.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив про наближення врегулювання війни в Україні. За його словами, Київ готується до нових переговорів за участі представників Білого дому.

Водночас раніше американський лідер заявляв, що конфлікт між Україною та РФ — це "не його війна". Таким чином Дональд Трамп провів паралель із подіями на Близькому Сході.

володимир путін Дональд Трамп G20
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
