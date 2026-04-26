Трамп заявив про хороші розмови із Зеленським і Путіним

Трамп заявив про хороші розмови із Зеленським і Путіним

Дата публікації: 26 квітня 2026 23:44
Трамп заявив про хороші розмови із Зеленським і Путіним
Дональд Трамп. Фото: AP

США працюють над досягненням угоди щодо миру в Україні. Президент США Дональд Трамп спілкується як із російським диктатором Володимиром Путіним, так і із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, розмови хороші. 

Відповідну заяву зробив в ефірі Fox News голова Білого дому Дональд Трамп, передає Новини.LIVE

Робота над угодою щодо миру в Україні 

"Працюємо над російською ситуацією. Над угодою між Росією та Україною. Сподіваюся, досягнемо мети. Я дійсно спілкуюся з ним (із Путіним, — Ред.), і я дійсно спілкуюся із президентом Зеленським, і це хороші розмови", — заявив Трамп.

Американський лідер нагадав, що завершив вісім воєн. Він зазначив, що вважав завершення війни в Україні найлегшою задачею, але на заваді стає ненависть між очільниками держав.

"Я думав, що це буде найпростіше випробування (завершення війни в Україні, — Ред.), але ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським просто абсурдна. Це божевілля", — заявив Трамп.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на The New York Times повідомляв, що ані Україна, ані РФ наразі не мають чіткого шляху до миру. Врегулювати війну без активної участі США вдасться навряд чи, але наразі у Штатів інші пріоритети. Дональд Трамп і його команда зайняті війною в Ірані.

Також Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post писав, що Трамп хоче запросити Путіна на саміт лідерів "Великої двадцятки". Захід відбудеться у грудні в Маямі. Щоправда, поки що запрошення не надсилали.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
