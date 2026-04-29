Кремль отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе, но кое-что засекретили: ISW

Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: росСМИ

Кремль был вынужден официально признать критические последствия успешных атак украинских дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, произошедших 27-28 апреля. Масштаб повреждений и разлив нефти оказались настолько значительными, что в ситуацию вмешался лично Владимир Путин, а в районе предприятия ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны, сообщает Новини.LIVE.

В Кремле засекретили некоторую информацию о последствиях пожара на НПЗ в Туапсе

Власти Туапсинского муниципального округа официально объявили о введении чрезвычайного положения. Причиной такого шага стали не только разрушения на местном нефтеперерабатывающем заводе, но и масштабный разлив нефтепродуктов, возникший после взрывов.

Дым от пожара на НПЗ в Туапсе. Фото: соцсети

Аналитики указали, что серьезность ситуации подтверждается прямым участием российского диктатора Владимира Путина, который провел срочную встречу с главой МЧС Александром Куренковым. По результатам совещания министр получил приказ немедленно вылететь в Туапсе для личного контроля за ликвидацией последствий. Обычно Кремль пытается игнорировать или преуменьшать успехи ВСУ от применения украинских дронов, однако на этот раз значительные убытки просто заставили власть отреагировать.

Горящая нефть течет по улицам в Туапсе. Фото: кадр из видео

Представитель российского президента Дмитрий Песков также подтвердил факт поражения объектов в Туапсе. При этом он отказался разглашать детали, ссылаясь на "засекреченность" информации о повреждениях. Песков прибегнул к обвинениям в адрес Украины, заявив: "Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре являются дальнейшей дестабилизацией мировых энергетических рынков".

Эксперты отмечают, что Украина системно расширяет географию атак, используя уязвимость российской противовоздушной обороны и огромную территорию тыловых районов. Увеличение внутреннего производства ударных беспилотников позволяет ВСУ наносить массированные удары по стратегическим активам РФ. Ожидается, что нефтяная отрасль агрессора будет оставаться приоритетной целью, поскольку это непосредственно влияет на способность Кремля пополнять военный бюджет через экспорт энергоносителей.

Новини.LIVE писали ранее, что в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку дронами по НПЗ в Туапсе. В результате ударов возник масштабный пожар, который не могут потушить уже несколько дней. Известно, что под удар попал резервуарный парк.

Это уже не первая атака дронов на НПЗ. Объект попадал под удары и раньше. Известно, что годовая перевалка нефти на нем составляет около 12 млн тонн нефти.