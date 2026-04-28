Туапсинський НПЗ знову горить: сталася масштабна атака дронів

Пожежа на НПЗ в Туапсе.

У ніч на 28 квітня Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії вкотре опинився під атакою безпілотників: зафіксовано влучання в резервуарний парк, внаслідок чого на стратегічному об'єкті "Роснефти" спалахнула масштабна пожежа. Раніше підприємство вже постраждало від ударів 16 та 20 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Стратегічний об'єкт компанії "Роснефть" Туапсинський НПЗ знову став ціллю масованої атаки безпілотників у ніч на 28 квітня. Місцеві мешканці повідомляли про серію з понад десяти потужних вибухів, після яких над територією заводу піднявся густий дим та заграва від вогню.

У росЗМІ та соцмережах очевидці кажуть, що під ударом опинився резервуарний парк, розташований у безпосередній близькості до головної технологічної установки ЕЛОУ-АВТ-12, потужність якої становить 12 млн тонн нафти на рік.

Влада Краснодарського краю підтвердила факт пожежі, проте, за традицією, пояснила інцидент "падінням уламків збитих БпЛА". За офіційними даними російської сторони, постраждалих немає.

Ця атака стала третьою за останній час: раніше об'єкти нафтопереробки в Туапсе атакували 16 та 20 квітня. Після попередніх ударів на заводі вже виникали серйозні проблеми з переробкою нафти, а пожежу на морському терміналі вдалося повністю загасити лише 24 квітня.

Окрім того, постійні атаки призвели до катастрофічних екологічних наслідків у регіоні. Мешканці Туапсе скаржаться на "нафтові дощі", а в акваторії Чорного моря зафіксовано гігантську нафтову пляму. Раніше Росспоживнагляд навіть рекомендував містянам не залишати приміщення через забруднення повітря.

Новини.LIVE раніше писали, що в Генштабі ЗСУ детальніше розповіли про наслідки атак по НПЗ в Туапсе та Ярославлі. відомо, що внаслідок ударів було знищено кілька великих резервуарів.

Кілька днів тому Сили оборони завдали успішного удару по російському ОПК "Атлант АЕРО", що у Таганрозі. Відомо, що дане підприємство створює ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія", а також виготовляє комплектуючі до БпЛА "Оріон".