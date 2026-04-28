Туапсинський НПЗ знову горить: сталася масштабна атака дронів

Туапсинський НПЗ знову горить: сталася масштабна атака дронів

Дата публікації: 28 квітня 2026 08:30
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

У ніч на 28 квітня Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії вкотре опинився під атакою безпілотників: зафіксовано влучання в резервуарний парк, внаслідок чого на стратегічному об'єкті "Роснефти" спалахнула масштабна пожежа. Раніше підприємство вже постраждало від ударів 16 та 20 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

В Туапсе знову горить НПЗ

Стратегічний об'єкт компанії "Роснефть" Туапсинський НПЗ знову став ціллю масованої атаки безпілотників у ніч на 28 квітня. Місцеві мешканці повідомляли про серію з понад десяти потужних вибухів, після яких над територією заводу піднявся густий дим та заграва від вогню.

Пожежа в Туапсе удар по НПЗ
Дим затягнув місто. Фото: соцмережі

У росЗМІ та соцмережах очевидці кажуть, що під ударом опинився резервуарний парк, розташований у безпосередній близькості до головної технологічної установки ЕЛОУ-АВТ-12, потужність якої становить 12 млн тонн нафти на рік.

Туапсе НПЗ пожежа
Пожежа в Туапсе на НПЗ 28 квітня. Фото: соцмережі

Влада Краснодарського краю підтвердила факт пожежі, проте, за традицією, пояснила інцидент "падінням уламків збитих БпЛА". За офіційними даними російської сторони, постраждалих немає.

Ця атака стала третьою за останній час: раніше об'єкти нафтопереробки в Туапсе атакували 16 та 20 квітня. Після попередніх ударів на заводі вже виникали серйозні проблеми з переробкою нафти, а пожежу на морському терміналі вдалося повністю загасити лише 24 квітня.

Розлив нафти та мазуту в Росії Туапсе
Нафта та мазут на узбережжі Туапсе. Фото: соцмережі

Окрім того, постійні атаки призвели до катастрофічних екологічних наслідків у регіоні. Мешканці Туапсе скаржаться на "нафтові дощі", а в акваторії Чорного моря зафіксовано гігантську нафтову пляму. Раніше Росспоживнагляд навіть рекомендував містянам не залишати приміщення через забруднення повітря. 

Новини.LIVE раніше писали, що в Генштабі ЗСУ детальніше розповіли про наслідки атак по НПЗ в Туапсе та Ярославлі. відомо, що внаслідок ударів було знищено кілька великих резервуарів

Кілька днів тому Сили оборони завдали успішного удару по російському ОПК "Атлант АЕРО", що у Таганрозі. Відомо, що дане підприємство створює ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія", а також виготовляє комплектуючі до БпЛА "Оріон".

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

