Туапсинский НПЗ снова горит: произошла масштабная атака дронов

Туапсинский НПЗ снова горит: произошла масштабная атака дронов

Дата публикации 28 апреля 2026 08:30
Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: росСМИ

В ночь на 28 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в очередной раз оказался под атакой беспилотников: зафиксировано попадание в резервуарный парк, в результате чего на стратегическом объекте "Роснефти" вспыхнул масштабный пожар. Ранее предприятие уже пострадало от ударов 16 и 20 апреля.

Об этом сообщают росСМИ, передает Новини.LIVE.

Стратегический объект компании "Роснефть" Туапсинский НПЗ снова стал целью массированной атаки беспилотников в ночь на 28 апреля. Местные жители сообщали о серии из более десяти мощных взрывов, после которых над территорией завода поднялся густой дым и зарево от огня.

Дым затянул город. Фото: соцсети

В росСМИ и соцсетях очевидцы говорят, что под ударом оказался резервуарный парк, расположенный в непосредственной близости к главной технологической установке ЭЛОУ-АВТ-12, мощность которой составляет 12 млн тонн нефти в год.

Пожар в Туапсе на НПЗ 28 апреля. Фото: соцсети

Власти Краснодарского края подтвердили факт пожара, однако, по традиции, объяснили инцидент "падением обломков сбитых БпЛА". По официальным данным российской стороны, пострадавших нет.

Эта атака стала третьей за последнее время: ранее объекты нефтепереработки в Туапсе атаковали 16 и 20 апреля. После предыдущих ударов на заводе уже возникали серьезные проблемы с переработкой нефти, а пожар на морском терминале удалось полностью потушить только 24 апреля.

Нефть и мазут на побережье Туапсе. Фото: соцсети

Кроме того, постоянные атаки привели к катастрофическим экологическим последствиям в регионе. Жители Туапсе жалуются на "нефтяные дожди", а в акватории Черного моря зафиксировано гигантское нефтяное пятно. Ранее Роспотребнадзор даже рекомендовал горожанам не покидать помещения из-за загрязнения воздуха.

Новини.LIVE ранее писали, что в Генштабе ВСУ подробнее рассказали о последствиях атак по НПЗ в Туапсе и Ярославле. известно, что в результате ударов было уничтожено несколько крупных резервуаров.

Несколько дней назад Силы обороны нанесли успешный удар по российскому ОПК "Атлант АЭРО", что в Таганроге. Известно, что данное предприятие создает ударно-разведывательные дроны типа "Молния", а также производит комплектующие к БпЛА "Орион".

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
