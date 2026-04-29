РФ теряет нефтяные доходы: Зеленский о результатах ударов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Речь шла, в частности, о результатах атак ВСУ на российскую нефтяную инфраструктуру.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Последствия атак на российскую нефтяную инфраструктуру

Как отметил Зеленский, сейчас зафиксирован обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских ударов. В частности, порт Приморск — минус 13% нагрузки, Новороссийск — минус 38%, Усть-Луга — минус 43%.

"Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", — отметил глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Украины анонсировал более мощные удары по российским НПЗ. По словам Зеленского, сейчас ВСУ наращивают возможности атак на большие расстояния. Это должно ослабить военный потенциал России.

Также мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе Краснодарского края. Он заявил, что серьезных угроз якобы "нет". В то же время Путин назвал это "террористическими методами" Украины.