Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ теряет нефтяные доходы: Зеленский о результатах ударов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Речь шла, в частности, о результатах атак ВСУ на российскую нефтяную инфраструктуру.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Последствия атак на российскую нефтяную инфраструктуру

Как отметил Зеленский, сейчас зафиксирован обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских ударов. В частности, порт Приморск — минус 13% нагрузки, Новороссийск — минус 38%, Усть-Луга — минус 43%.

"Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", — отметил глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Украины анонсировал более мощные удары по российским НПЗ. По словам Зеленского, сейчас ВСУ наращивают возможности атак на большие расстояния. Это должно ослабить военный потенциал России.

Также мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе Краснодарского края. Он заявил, что серьезных угроз якобы "нет". В то же время Путин назвал это "террористическими методами" Украины.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский НПЗ атака
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации