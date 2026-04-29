Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Похищение детей и теневой флот: Украина ввела санкции против РФ

Похищение детей и теневой флот: Украина ввела санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 17:44
Похищение детей и теневой флот: Украина ввела санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Речь идет о лицах, которые причастны к похищению украинских детей, а также суднах российского теневого флота.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ

Глава государства подписал указы о введении в действие решения СНБО о новых санкциях против России. В первый санкционный пакет вошли 20 физических и четыре юридических лица. Они причастны к похищению и вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Среди этих санкционированных лиц — функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты", — сообщил Зеленский.

Среди тех, кто попал под санкции, — глава "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, так называемый депутат "Херсонской областной думы" от партии "Единая Россия" Игорь Телегин, директор школы в Углегорске Ирина Шетеля и другие лица.

"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей — один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный список попали 23 морских судна. Россияне несмотря на санкции используют их для экспорта нефти и нефтепродуктов. В частности, два судна обеспечивают перевалку с танкеров ледового класса на танкеры теневого флота, чтобы в дальнейшем транспортировать нефть и нефтепродукты морем.

Суда ходили как под флагами России, так и третьих стран. Кроме того, Зеленский анонсировал еще один санкционный пакет "особого веса" в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о весомых результатах атак ВСУ на российскую нефтяную инфраструктуру. В частности, экспортные потери порта Новороссийск достигают 38%, а Усть-Луги — 43%.

Также мы писали о том, что глава государства анонсировал санкции против России за похищение и продажу украинского зерна. Это произошло на фоне того, как одно из судов с краденой агропродукцией прибыло в порт Израиля.

Владимир Зеленский санкции против России дети Теневой флот РФ
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации