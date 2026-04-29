Похищение детей и теневой флот: Украина ввела санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Речь идет о лицах, которые причастны к похищению украинских детей, а также суднах российского теневого флота.

Глава государства подписал указы о введении в действие решения СНБО о новых санкциях против России. В первый санкционный пакет вошли 20 физических и четыре юридических лица. Они причастны к похищению и вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Среди этих санкционированных лиц — функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты", — сообщил Зеленский.

Среди тех, кто попал под санкции, — глава "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, так называемый депутат "Херсонской областной думы" от партии "Единая Россия" Игорь Телегин, директор школы в Углегорске Ирина Шетеля и другие лица.

Читайте также:

"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей — один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный список попали 23 морских судна. Россияне несмотря на санкции используют их для экспорта нефти и нефтепродуктов. В частности, два судна обеспечивают перевалку с танкеров ледового класса на танкеры теневого флота, чтобы в дальнейшем транспортировать нефть и нефтепродукты морем.

Суда ходили как под флагами России, так и третьих стран. Кроме того, Зеленский анонсировал еще один санкционный пакет "особого веса" в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о весомых результатах атак ВСУ на российскую нефтяную инфраструктуру. В частности, экспортные потери порта Новороссийск достигают 38%, а Усть-Луги — 43%.

Также мы писали о том, что глава государства анонсировал санкции против России за похищение и продажу украинского зерна. Это произошло на фоне того, как одно из судов с краденой агропродукцией прибыло в порт Израиля.