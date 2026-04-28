Зеленский анонсировал санкции за вывоз ворованного зерна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупка краденого влечет за собой юридическую ответственность. Это касается и похищенного Россией зерна. В частности, одно из таких судов прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский о продаже зерна, которое похищает Россия

"Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, которые с оккупантами связаны. Такие сделки нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - заявил Зеленский.

