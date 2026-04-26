Китай требует исключения своих компаний из санкционного списка ЕС

Лидер Китая Си Цзиньпин.

Министерство торговли Китая призывает Европейский Союз исключить компании своей страны из 20-го пакета санкций против России. Ведомство выразило "решительный протест". Пекин также пригрозил Брюсселю "ответом".

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Китай в санкционном пакете ЕС

Санкции впервые прямо ударили по китайским компаниям. Под ограничения попали организации, которые обвиняют в поставках России продукции двойного назначения и деталей для ВПК.

В Пекине это решение назвали противоречащим договоренностям между Китаем и ЕС, а также подрывающим доверие в двусторонних отношениях.

Министерство торговли предупредило, что примет необходимые меры для защиты своих компаний. Ответственность за последствия возложили на ЕС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ЕС разблокировали пакет финансовой помощи Украине на 90 млрд евро. Кроме того, разблокирован 20-й пакет санкций против России, который также коснулся третьих стран, поставляющих Москве технологии.

А бывший лидер Польши Анджей Дуда призвал усилить и сохранить санкции против России. По его словам, ограничения должны подрывать экономику РФ и сдерживать военный потенциал Москвы.