Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Китай требует исключения своих компаний из санкционного списка ЕС

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 07:39
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Министерство торговли Китая призывает Европейский Союз исключить компании своей страны из 20-го пакета санкций против России. Ведомство выразило "решительный протест". Пекин также пригрозил Брюсселю "ответом".

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Китай в санкционном пакете ЕС

Санкции впервые прямо ударили по китайским компаниям. Под ограничения попали организации, которые обвиняют в поставках России продукции двойного назначения и деталей для ВПК.

В Пекине это решение назвали противоречащим договоренностям между Китаем и ЕС, а также подрывающим доверие в двусторонних отношениях.

Министерство торговли предупредило, что примет необходимые меры для защиты своих компаний. Ответственность за последствия возложили на ЕС.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ЕС разблокировали пакет финансовой помощи Украине на 90 млрд евро. Кроме того, разблокирован 20-й пакет санкций против России, который также коснулся третьих стран, поставляющих Москве технологии.

А бывший лидер Польши Анджей Дуда призвал усилить и сохранить санкции против России. По его словам, ограничения должны подрывать экономику РФ и сдерживать военный потенциал Москвы.

санкции против России Европейский союз Китай
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации