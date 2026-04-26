Китай вимагає виключення своїх компаній із санкційного списку ЄС

Дата публікації: 26 квітня 2026 07:39
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Міністерство торгівлі Китаю закликає Європейський Союз виключити компанії своєї країни з 20-го пакету санкцій проти Росії. Відомство висловило "рішучий протест". Пекін також пригрозив Брюсселю "відповіддю".

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Китай у санкційному пакеті ЄС

Санкції вперше прямо вдарили по китайських компаніях. Під обмеження потрапили організації, які звинувачують у постачанні Росії продукції подвійного призначення та деталей для ВПК.

У Пекіні це рішення назвали таким, що суперечить домовленостям між Китаєм та ЄС, а також підриває довіру у двосторонніх відносинах.

Міністерство торгівлі попередило, що вживе необхідних заходів для захисту своїх компаній. Відповідальність за наслідки поклали на ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, в ЄС розблокували пакет фінансової допомоги Україні на 90 млрд євро. Крім того, розблоковано 20-й пакет санкцій проти Росії, який також торкнувся третіх країн, які постачають Москві технології.

А колишній лідер Польщі Анджей Дуда закликав посилити та зберегти санкції проти Росії. За його словами, обмеження повинні підривати економіку РФ та стримувати військовий потенціал Москви.

санкції проти Росії Європейський союз Китай
Аркадій Пастула

Аркадій Пастула
