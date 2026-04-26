Китай вимагає виключення своїх компаній із санкційного списку ЄС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Міністерство торгівлі Китаю закликає Європейський Союз виключити компанії своєї країни з 20-го пакету санкцій проти Росії. Відомство висловило "рішучий протест". Пекін також пригрозив Брюсселю "відповіддю".

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Китай у санкційному пакеті ЄС

Санкції вперше прямо вдарили по китайських компаніях. Під обмеження потрапили організації, які звинувачують у постачанні Росії продукції подвійного призначення та деталей для ВПК.

У Пекіні це рішення назвали таким, що суперечить домовленостям між Китаєм та ЄС, а також підриває довіру у двосторонніх відносинах.

Міністерство торгівлі попередило, що вживе необхідних заходів для захисту своїх компаній. Відповідальність за наслідки поклали на ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, в ЄС розблокували пакет фінансової допомоги Україні на 90 млрд євро. Крім того, розблоковано 20-й пакет санкцій проти Росії, який також торкнувся третіх країн, які постачають Москві технології.

