Дуда закликав посилити та зберегти санкції проти Росії

Анджей Дуда. Фото: Reuters

Експрезидент Польщі Анджей Дуда закликав посилити за зберегти антиросійські санкції. Він наголосив, що обмеження мають не лише підривати економіку Росії, але й стримувати військовий потенціал країни-агресора.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, відповідна заява Дуди прозвучала на київському безпековому форумі.

Чому важливо не лише зберегти, але й посилити санкції проти РФ

"Ми повинні підтримати і продовжити політику санкцій проти Росії. Ця політика має залишатися для того, щоб максимально підірвати російську економіку і зробити неможливим для Росії купувати сучасні озброєння, (зокрема — Ред.) високотехнологічні ракети", — сказав Дуда.

Окремо він зробив акцент на енергетичному секторі, зазначивши, що необхідно скоротити доходи РФ від експорту нафти та газу.

Водночас Дуда наголосив, що мета не може бути обмежена лише послабленням можливостей Росії. За його словами, треба розробити довгостроковий механізм, який дозволить максимально мінімізувати можливість Росії відновити свій військовий потенціал та продовжити агресивну політику.

Резюмуючи експрезидент Польщі згадав і про російські енергетичні проєкти, зокрема "Північний потік". Дуда підкреслив, що подібні проєкти мають бути не лише заблоковані, а ще й повністю демонтовані, щоб унеможливити енергетичний вплив Москви на Європу.

